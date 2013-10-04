شركة خاصة تركّب 5 آلاف سلة قمامة على أعمدة الإنارة في أحياء القاهرة الجنوبية مقابل إعلان

"سعيد": أجهزة الأحياء رصدت أكثر من ألفي سيارة متروكة في شوارع العاصمة

كتب : سلامة عامر منذ 35 دقيقة

وافق الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، على مقترح اللواء ياسين طاهر نائب المنطقة الجنوبية، وإبراهيم صابر رئيس حي المعادي، بقبول 5 آلاف سلة لتجميع القمامة مقدمة من إحدى الشركات لتركيبها بأعمدة الإنارة في أحياء المنطقة الجنوبية، مقابل وضع إعلان صغير عليها للشركة.

وطالب المحافظ، خلال جولة أمس بالمنطقة الجنوبية لتفقد خلالها أحياء المعادي ودار السلام والبساتين ومصر القديمة، بسرعة استكمال مشروعات توسعة شارع الخمسين بحي زهراء المعادي، ومطلع الكوبري الرابط مع الدائري من قلب المعادي، وإلزام الشركات المنفذة بالعمل طبقًا للجدول الزمني المحدد للانتهاء منه خلال هذا الشهر من أجل تخفيف الكثافة المرورية بتلك المنطقة.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة شوارع أحمد زكي والفيوم بدار السلام والبساتين، وإزالة كافة المخلفات والتأكد من عمل أعمدة الإنارة بكفاءة مع إعادة طلائها وإغلاق فتحاتها بإحكام، تحسبًا لموسم الشتاء المقبل، مشددًا على استمرار رفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع، بعد رفع 31 سيارة بمعرفة حي دار السلام وبالتنسيق مع شرطتي المرافق والمرور.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة الأحياء رصدت أكثر من 2000 سيارة مهملة ومتروكة في شوارع العاصمة بكافة أحيائها، وتم رفع حوالى 300 سيارة منها وجاري العمل على استكمال رفع الباقي، بالتنسيق مع إدارات المرور بالأحياء المختلفة.

وتجول المحافظ في حي مصر القديمة، وشدد على رئيس الحي استكمال أعمال رفع كفاءة شارع متحف المنيل وإعادة الكورنيش القديم إلى رونقه، مع إنشاء "جريلات" حول الأشجار القديمة والمعمرة وطلائها لصيانتها والحفاظ على شكلها الجمالي، واستكمال بناء سور الكورنيش مع إزالة الحشائش من أعلى شاطئ النيل، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق الملك الصالح، واستكمال تطوير ميدان جامع عمرو بن العاص لأهميته كطريق مؤدي إلى منطقة مجمع الأديان السياحية.