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حملة أمنية مكبرة بمنطقتي السيالة والمثلث بدمياط

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حملة أمنية مكبرة بمنطقتي السيالة والمثلث بدمياط حملة أمنية مكبرة بمنطقتي السيالة والمثلث بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 3 دقائق

قام العقيد محمد عمرو الفداوي، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وضباط القسم، بحملة على المسطح المائي لبحيرة المنزلة.

وأسفرت جهود الحملة، عن عمل تنمية وتطهير على مساحة 4 فدان، داخل بحيرة المنزلة، بمنطقتي السيالة والمثلث، دائرة مركز شرطة دمياط، وضبط قضية حفار قوة 120 حصان بدون ترخيص أو تصريح من الثروة السمكية، بناحية شطا، دائرة مركز شرطة دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 / 243 أحوال قسم مسطحات دمياط لسنة 2013م.

كما تم ضبط قضيتي غزل تحاويط، بطول 90 مترًا، بدائرة مركز شرطة دمياط، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 3، 4 / 243 أحوال قسم شرطة المسطحات لسنة 2013م، وضبط قضيتي "جوابي، بعدد 15 "جوبية"، بدائرة مركز شرطة دمياط، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 5،6 / 244 أحوال قسم مسطحات دمياط لسنة 2013م.

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