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قوات الأمن بالمنوفية تفرق مسيرة أنصار المعزول بشبين الكوم.. وتعتقل عددا منهم

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قوات الأمن بالمنوفية تفرق مسيرة أنصار المعزول بشبين الكوم.. وتعتقل عددا منهم قوات الأمن بالمنوفية تفرق مسيرة أنصار المعزول بشبين الكوم.. وتعتقل عددا منهم

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 21 دقيقة

نظم المئات من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، مسيرة بمدينة شبين الكوم عقب صلاة الجمعة رفعوا خلالها عددا من اللافتات المنددة بما أسموه الانقلاب العسكري ولدعوة أهالي المنوفية إلى النزول في مظاهرات السادس من أكتوبر، وللمطالبة بعودة مرسي.

فيما انطلقت المسيرة من مسجد نور الصالحين بالقرب من معقل الجماعة بالمنوفية "قرية ميت خاقان" إلى شارع جمال عبدالناصر بمدينة شبين الكوم مرورا بالكوبري العائم الخاص بالقوات المسلحة، وهتف خلالها المتظاهرون بهتافات ضد الجيش والفريق أول عبدالفتاح والداخلية.

وأطلقت قوات الأمن عددا من الأعيرة الصوتية في الهواء لتفريق المسيرة، فيما قابلها الإخوان بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي طاردتهم إلى مدخل مدينة ميت خاقان؛ حيث تفرقوا في الزراعات والشوارع الفرعية، واعتقلت قوات الشرطة عددا من أنصار الجماعة، ولم يتم بعد الإعلان عن أعداد المقبوض عليهم من قبل قوات الأمن.

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