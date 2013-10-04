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إعلان جوائز مهرجان "CineMobile" في 8 أكتوبر

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إعلان جوائز مهرجان "CineMobile" في 8 أكتوبر إعلان جوائز مهرجان "CineMobile" في 8 أكتوبر

كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 04-10-2013 14:58

أعلنت إدارة مهرجان "CineMobile" عن إقامتها حفل ختام المهرجان في 8 أكتوبر بفندق ماريوت الزمالك.

وسيتم من خلال الحفل تكريم المخرج الكبير محمد خان في تقليد جديد يقوم به المهرجان هذا العام.

وعلى الجانب الآخر بدأ العد التنازلي لإغلاق التصويت على الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية والتي وصل عددها إلى 135 فيلمًا تتنافس على جوائز المهرجان المختلفة، وهي جائزة أفضل فيلم والتي تمنح للمخرج والتي تصل إلى 30 ألف جنيه لتطوير مشروع فيلم، وجائزة لجنة التحكيم والتي تصل لـ15 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم تطوير مشروع فيلم، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي وسيحصل الفائز بها على دعم إنتاجي قيمته 15 ألف جنيه لإنتاج فيلم تسجيلي، بالإضافة إلى جائزتي أحسن ممثل وممثلة وتكون عبارة عن ورشة إعداد ممثل مع الفنان أحمد كمال، وأيضًا جائزة أفضل سيناريو وهي دعم لمشروع سيناريو بقيمة 7000 جنيه، وأحسن تصوير وقيمتها 7000 جنيه، وأخيرًا جائزة الجمهور وجائزتها منحة لدعم تطوير مشروع فيلم بـ7000جنيه، هذا بالإضافة إلى جوائز التطبيقات.

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