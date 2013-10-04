"الثقافة السينمائية" يقيم عرضا خاصا لأفلام حرب أكتوبر الأحد

كتب : محمد عبد الجليل منذ 54 دقيقة

يتشرف مركز الثقافة السينمائية بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الأربعين على مرور انتصارات أكتوبر المجيدة.

وستقام عروض أفلام تسجيلية نادرة خاصة بنصر أكتوبر العظيم يوم الأحد القادم فى السادسة مساءً بمركز الثقافة السينمائية بوســط الـبلد.

والأفلام هي: " صائد الدبابات " إخراج خيرى بــشارة، "أبطال من مصر" إخراج أحمد راشد، "جيوش الشمس"، إخراج شادي عبد السلام، "ثلاثية رفح" إخراج حسام علي، "مسافر من الشمال.. مسافر من الجنوب" ـإخراج سمير عوف.

ويعقب عروض الأفلام ندوة يديــرها الناقـد السينمائى محسن ويفي رئيس جمعية نقاد السينما المصريين.

وستقام الاحتفالية تحت رعاية كمال عبد العزيز – رئيس المركز القومى للسينما والتي تأتي في إطار حرص المركز علي تقديم الأعمال التي يقوم بإنتاجها للجمهور والصحفيين والنقاد.