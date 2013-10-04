وكيل الأزهر: رفع الشعارات السياسية فى الحج عمل محرم شرعاً

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن رفع الشعارات السياسية والتظاهر فى الحج عمل تخربيى ومحرم شرعاً، بالإضافة إلى أنه يفسد مناسك الحج.

وتابع، "أن الذهاب إلى بيت الله الحرام هو لعبادة الله وتأدية فريضة من أهم الفرائض، وعلينا أن نتوجه إلى الله للتخلص من الذنوب والتكفير عنها ونتعد عن الأمور السياسية".

وأضاف"شومان"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياه" اليوم الجمعة، أن الحج ليس موضعا للأمور السياسية، موضحاً أن وظيفة علماء الدين هو توجيه الناس، وبيان ما يجوز وما لا يجوز، وكيفية أداء المناسك وليس الحديث عن الأمور السياسية.