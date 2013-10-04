بالصور.. وزير الطيران يتفقد أروقة مطار القاهرة عقب عودته من الغردقة

تفقد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى, أروقة مطار القاهرة الدولى عقب عودته من مطار الغردقة ووداعه حجاج البحر الأحمر برفقة اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وقال "فاضل" خلال جولته بالصالة الموسمية وصالات المطار القديم، إنه حرص بعد وداع حجاج البحر الأحمر، بمطار الغردقة الدولى على وداع حجاج مطار القاهرة الدولى أيضا، وتفقد إنهاء إجراءات سفرهم، والوقوف على مدى انتظام مواعيد رحلاتهم من عدمه.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدنى تفقد أعمال تطوير مطار الغردقة أمس، الخميس، كما حرص على وداع حجاج البحر الأحمر المغادرين عبر مطار الغردقة.