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وصول 1395 سائحًا إلى مطار مرسى علم

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وصول 1395 سائحًا إلى مطار مرسى علم وصول 1395 سائحًا إلى مطار مرسى علم

(أ. ش. أ)

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، اليوم الجمعة، 1395 سائحًا أجنبيًا أقلتهم 9 طائرات عبر مطار مرسى علم.

وقال حسين رفقى، مدير عام مطار مرسى علم، فى تصريحاته، اليوم الجمعة، إن عدد الرحلات بلغ 18 رحلة طيران منها 9 طائرات وصول و9 طائرات للمغادرة، وبلغ عدد السائحين المغادرين 1150 سائحًا من مختلف الجنسيات انتهت مدة إجازتهم فى منتجعات مرسى علم، وأن أغلب الجنسيات من الألمان.
> وكانت مدينة مرسى علم قد شهدت انخفاضًا كبيرًا فى نسب الإشغال بالفنادق منذ أحداث فض اعتصامى ميدانى رابعة والنهضة، وأعقبها حظر السفر إلى البحر الأحمر؛ ما دفع معظم الفنادق للتوقف عن التشغيل بسبب الحظر ثم عادت حركة المطار الآن بشكل طبيعى نوعًا ما، نتيجة إلغاء بعض الدول الحظر التى فرضته على رعاياها للسفر إلى البحر الأحمر.

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