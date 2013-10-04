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تامر أمين: سعي الإخوان لإفساد احتفالات أكتوبر يثبت خيانة الجماعة للشعب

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تامر أمين: سعي الإخوان لإفساد احتفالات أكتوبر يثبت خيانة الجماعة للشعب تامر أمين: سعي الإخوان لإفساد احتفالات أكتوبر يثبت خيانة الجماعة للشعب

كتب : خالد جمال الجمعة 04-10-2013 14:22

أكد الإعلامي تامر أمين في حلقه أمس من برنامجه (ساعة مصرية) أن سعي الإخوان لإفساد الفرحة بالعيد واحتفالات أكتوبر يثبت خيانة الإخوان للشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية.

وقال الصحفي عبد الحليم قنديل "استغلال الإخوان لهاتين المناسبتين ابتذال وإفلاس سياسي، وما يقومون به أحد أسباب تخلف المسلمين".

ومن ناحيته، قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي "التصعيد الإخواني على أرض الواقع يجب أن يكون له أفق سياسي وجماعة الإخوان تحتاج الجرأة والشجاعة في مواجهة قواعدها".

وقال الكاتب والمحلل السياسي عمار علي حسن "في 6 أكتوبر هذا العام يسترد الشعب المصري نصره ومن يشكك في انتصار أكتوبر يعادي الشعب المصري".

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