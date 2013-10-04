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وزير الزراعة: لدينا مايكفينا من الإنتاج السمكي.. وأسوان تنتج 4 ملايين "زريعة"

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وزير الزراعة: لدينا مايكفينا من الإنتاج السمكي.. وأسوان تنتج 4 ملايين "زريعة" وزير الزراعة: لدينا مايكفينا من الإنتاج السمكي.. وأسوان تنتج 4 ملايين "زريعة"

كتب : عبدالله مشالى الجمعة 04-10-2013 12:57

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، أن محافظة أسوان تنتج 4 ملايين زريعة من السمك، وهو ما يكفى للسوق المصرية، ونقوم بتوفير ما يلزم لتطوير الثروة السمكية فى سواء تطوير المفرخات السمكية أو حل مشاكل الصيادين، كما وافق على نقل تبعية مصنع أعلاف الثروة السمكية من هيئة التعمير لهيئة الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة للمفرخ السمكى بمنطقة صحارى بأسوان، رافقه خلالها اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أبو حديد "إن وزارة الزراعة تولى اهتماما بالثروة السمكية لزيادة معدل إنتاجها، وهو ماجعلنا نطور مفرخين للسمك بأسوان ويبقى آخر سيتم تطويره قريبا، وقمنا بوضع حلول لمشاكل الصيادين ببحيرة ناصر، وسنوفر لهم الدعم المادى والمعنوى، ومنها أننا نقوم بتطوير معدات الصيد والمراكب، كما سيتم بناء مصنع للثلج بطاقة كبيرة لاستيعاب أطنان الأسماك، وسنقوم بتخصيص فدانين لبناء مسكن للعاملين بالمفرخات السمكية، ونحن نطالب الجميع بضرورة إيقاف لصيد لمدة شهرين وسيتم التنسيق مع الصيادين والأمن لأن ذلك يزيد من تكاثر الأسماك".

وأضاف الوزير أن "وزارة الزراعة ستقوم بتوزيع 75 لف فدان فى توشكى على المواطنبن الأسوانيين وأهالى الشهداء وصغارالمزارعين، ولكن الشرط أن تديرها شركات بحيث يكون نصيب الفرد على المشلع وغير محدد، كما إن وزارة الزراعة ستطور النظم الإدارية الزراعية، وأننا نضع خطط لـ 10 أعوام قادمة لتطوير الزراعة".

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