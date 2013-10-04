ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي ورأس مالها يخسر مليار جنيه

كتب : أ ش أ الجمعة 04-10-2013 13:18

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعًا بنسبة 0.39% ليصل إلى 5726 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ارتفاعًا نسبته 0.61% ليغلق عند 492 نقطة.

وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.81% مغلقًا عند مستوى 823 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (إيجي إكس 20) بنسبة 0.11% مغلقًا عند مستوى 6699 نقطة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة مليار جنيه ليسجل 380.015 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 381.099 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن قيم التداول سجلت 2.5 مليار جنيه من خلال تداول نحو 710 ملايين ورقة منفذة على 126 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 757 مليون ورقة منفذة على 138 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغت قيم التداولات فيها 22.9 مليون جنيه من خلال تداول 10.1 مليون ورقة منفذة على 3103 عملية خلال الأسبوع، موضحًا أن سوق الأسهم استحوذت على 93.81% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.19%.

ولفت التقرير إلى استحواذ المصريين على 83.18% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.71% والعرب على 4.11 % بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 33.87 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.64 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

يُذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 1.56 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافي بيع قدره 274.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 27.97% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.03%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 100.76 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 140 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 131 ألف سند تقريبًا.