عبد النور يوقع عقد إنشاء منطقة لوجستية مصرية حرة في أربيل

كتب : صالح إبراهيم منذ 11 دقيقة

وقع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان – العراق، لإنشاء منطقة لوجستية مصرية حرة في أربيل تضم مخازن وثلاجات للمنتجات المصرية.

وقال عبد النور إن تلك المنطقة ستكون نقطة انطلاق ومركزا لتوزيع المنتجات المصرية لباقى مناطق العراق والدول المجاورة، كاشفا عن بحث إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية فى الإقليم كخطوة تالية، إلى جانب فتح فروع للبنوك المصرية الحكومية أو الخاصة لتسهيل المعاملات المصرفية بين الشركات من الجانبين.

وأكد الوزير خلال زيارته التى استمرت يومين لإقليم كردستان – العراق والتقى خلالها بمسعود برزاني رئيس الإقليم ونيجرفان برزانى رئيس الوزراء أن المباحثات تضمنت بحث توقيع اتفاقية بين الجانبين لاستقدام عمالة مصرية للعمل فى المقاولات والإنشاءات بالإقليم، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات البنية الأساسية والإنشاءات بالإقليم.

من ناحيته، قال المستشار عمرو هزاع رئيس المكتب التجارى بمدينة أربيل أن الصادرات المصرية للإقليم خلال عام 2012 بلغت نحو 400 مليون دولار، يتمثل أبرزها فى المواد الغذائية، والخضر والفاكهة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الإقليم حتى مايو 2012 نحو 850 مليون دولار.