10 آلاف شخص يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أدى ما يقارب العشرة آلاف شخص، صلاة الجمعة داخل وخارج باحات المسجد الأقصى المبارك بفلسطين.

وقال يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالقدس إن زيادة أعداد المصلين بالمسجد المبارك جاءت بعد النداءات التي أرسلتها كافة القوى بالمدينة المقدسة، للتواجد وأداء الصلاة والتصدي للممارسات الإسرائيلية التي تهدف لتدنيس المسجد، بالسماح للمستوطنين اليهود المتطرفين بالدخول لأداء صلواتهم التلمودية.

وأضاف مخيمر أن الهيئة بدأت في تشكيل لجان حماية من شباب المرابطين، لتأمين المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، للحيلولة دون تدنيسها من قبل اليهود المتطرفين، بعد حادث تحطيم 15 شاهدا داخل مقبرة تابعة للكنيسة اللاتينية بالقدس الشرقية.