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الشرطة الكينية تفرق مظاهرة احتجاجًا على مقتل رجل دين له علاقة بحركة الشباب الصومالية

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الشرطة الكينية تفرق مظاهرة احتجاجًا على مقتل رجل دين له علاقة بحركة الشباب الصومالية الشرطة الكينية تفرق مظاهرة احتجاجًا على مقتل رجل دين له علاقة بحركة الشباب الصومالية
قال شاهد عيان  لـ«رويترز» إن الشرطة الكينية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في مومباسا، الجمعة، بعد مقتل رجل دين مسلم يتمتع بشعبية كبيرة وثلاثة من مرافقيه، وقال الشاهد إن محتجين أشعلوا النار في كنيسة بالمنطقة.وجاء اغتيال الشيخ إبراهيم عمر فيما يبدو بعد هجوم الشهر الماضي على مركز للتسوق في نيروبي أعلنت حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة المسؤولية عنه.وقال رفاق لـ«عمر» إنه أحدث ضحية ضمن سلسلة جرائم قتل دون محاكمة تستهدف قوات الأمن المسلمين بها، وهو ما تنفيه الشرطة.قتل مسلحين يستقلون سيارة ليل الخميس أربعة أشخاص بينهم إمام مسجد في مدينة مومباسا الكينية، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.والإمام القتيل هو الشيخ إبراهيم إسماعيل، الذي يعتبر خليفة عبود روجو محمد، الداعية المثير للجدل، المتهم بالارتباط بمتمردي حركة الشباب الصومالية، الذي قتل في أغسطس 2012 في ظروف مشابهة.وأثار مقتل «روجو» تظاهرات وأعمال شغب استمرت أياما عدة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، واتهم المتظاهرون قوات الأمن بالوقوف وراء مقتل «روجو»، وهو ما نفته هذه القوات.

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