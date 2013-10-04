آسر ياسين: فيلم "فرش وغطا" جاهز للعرض في نوفمبر

كتب : شيماء الحويتي منذ 2 دقيقة

أكد الفنان آسر ياسين، لـ"الوطن"، "أنتظر طرح فيلمي الجديد (فرش وغطا)، والذي تم تحديد عرضه في مصر في شهر نوفمبر المقبل".

وعبر آسر ياسين عن سعادته بمشاركة "فرش وغطا" في أكثر من مهرجان في الفترة الأخيرة، مثل مهرجان تورنتو ومهرجان لندن، مضيفًا "أنتظر المسابقة الرسمية لمهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي الذي اختار فيلم (فرش وغطا) للمشاركة فيه".

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية، وتدور حول شاب استطاع أن يهرب من السجن أثناء ثورة 25 يناير، في أعقاب الانفلات الأمني، ويجسد "آسر" من خلال الفيلم شخصية صامتة معتمدة على الأداء الحركي، ما يجعل آسر ياسين يشعر بأن الدور مختلف ويستحق التحدي لأنه بمثابة نقطة تحول في مشواره الفني.

فيلم "فرش وغطا" بطولة آسر ياسين ويارا جبران وعمرو عابدين، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله، وإنتاج محمد حفظي.