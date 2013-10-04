تأكد غياب مدافع غانا عن مواجهتي مصر

تأكد غياب جون بوي مدافع غانا عن مواجهتي مصر ذهابا وإيابا في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وذكر موقع (غانا سوكر نت) أن مدافع ستاد رين الفرنسي خضع لجراحة ويغيب لمدة شهرين مما يؤكد غيابه عن لقاء العودة في القاهرة والمقرر إقامته يوم 19 نوفمبر المقبل.

وكان اللاعب قد أعلن خبر إصابته بعد ساعات قليلة من إعلان أسمه ضمن القائمة النهائية.

وكانت غانا قد فقدت جهود جوناثان مينساه وإسحاق فورساه بسبب الإصابة أيضا في وقت سابق.

جدير بالذكر أن منتخب غانا يستضيف نظيره المصري في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 يوم 15 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة يوم 19 نوفمبر بالقاهرة.