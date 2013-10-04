شركات البترول تعلن حالة الطوارئ وتستعين بالجيش لحماية منشآتها

قررت شركات البترول تفعيل خطط الطوارئ، والاستعانة بالقوات المسلحة فى عمليات التأمين، خوفاً من نشوب أعمال عنف خلال الاعتصامات التى دعا إليها الإخوان المسلمون يوم الأحد المقبل، والتى تتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، خوفا من حدوث أية أعمال عنف.

وأكد مصدر مسئول بارز فى هيئة البترول أن خطط الإنتاج لن تتأثر بالأحداث الجارية، لافتا إلى وجود خطط تستهدف زيادة الإنتاج من الزيت والغاز لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى المتنامى بشكل متزايد خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن معدلات الإنتاج لن تتأثر باعتصامات اليوم.

وكانت العديد من التفجيرات والأعمال التخريبية قد استهدفت محطات متعددة للغاز خلال الفترة الماضية، وتم السيطرة عليها من قوات الحماية المدنية، من خلال قيام مجهولين بزرع قنابل ومتفجرات داخل عدد من محطات الغاز، وتمت السيطرة عليها.