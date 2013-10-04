ارتفاع إيرادات السياحة فى تونس فى أول تسعة أشهر

أظهرت بيانات، أن إيرادات السياحة فى تونس ارتفعت 2.7% فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل انتفاضات الربيع العربى.

والسياحة من أهم مصادر الدخل فى تونس، لكن كثيرا من السائحين يحجمون عن زيارة البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على فى يناير كانون الثانى 2011، وأوقدت شرارة احتجاجات فى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة السياحة، إن إيرادات القطاع بلغت 2.33 مليار دينار تونسى (1.42 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، لكنها مازالت أقل بنسبة 6.7% من إيرادات الفترة المقابلة من عام 2010، واجتذبت تونس 4.950 مليون سائح فى الفترة من بداية العام الجارى إلى نهاية سبتمبر.