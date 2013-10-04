الببلاوي يقرر المشاركة على مستوى السفير في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الاكتفاء بالمشاركة على مستوى السفير في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا العام، والمقرر عقدها في واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الحالي.

> وذكر بيان صحفي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة أن الحكومة تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماعات الخاصة لصندوق النقد والبنك الدوليين، ولكنها اكتفت بالمشاركة هذا العام من خلال تمثيل على مستوى السفارة.

> وقال البيان إن الحكومة تؤكد استمرار التعاون البناء مع كافة المؤسسات الدولية، في إطار الاحترام المتبادل وتحقيق مصالح مصر.جدير بالذكر أن مصر إحدى الدول المؤسسة في اتفاقية (بريتون وودز) الذي أنشأ من خلالها كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين.

أ ش أ