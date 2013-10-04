ضبط اثنين من منفذي الهجوم المسلح على سيارة الجيش بطريق الإسماعيلية

استشهد صف ضابط ومجند بالقوات المسلحة واصيب مجندان آخران في هجوم مسلح علي سيارة تابعة للقوات المسلحة بطريق مصر – الاسماعيلية.وقال مصدر عسكري إن سيارتين ماركة “فيرنا” يستقلهما ٨ ملثمين اعترضوا سيارة الجيش واطلقوا الأعيرة النارية من بنادق آلية ادت إلي استشهاد اثنين صف ضابط وأصابه مجندين آخرين ولاذوا بالفرار.

> واضاف المصدر ان قوات الجيش الثاني تمكنت من القبض علي اثنين من المشتركين في الهجوم المسلح علي سيارة الجيش بطريق الاسماعيلية، مؤكدا ان اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني أمر بشن عدة حملات أمنية علي بعض قري محافظة الاسماعيلية لضبط العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون المتهمين في مهاجمة قوات الجيش والشرطة .

> وأشار المصدر إلي أن قوات الجيش والشرطة اعلنتا حالة الاستنفارالأمني بعد الهجوم المسلح علي سيارة الجيش وتمكنت قوات الامن من القبض علي اثنين من المتهمين وجاري ضبط باقي العناصر المسلحة.

أ ش أ