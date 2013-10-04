بالصور .. مصر القوية يقيم فاعلية ” أضحك” بالإسكندرية



> اقام اليوم حزب مصر القوية فاعلية تحت عنوان ” اضحك ” لرسم الابتسامة علي وجة المواطن المصري رغم ما يعانيه من هموم حياتية وذلك امام قسم شرطة الابراهيمية.

واوضح احمد شحتوت مسئول الاتصال الاعلامي بالحزب ان الفاعلية تهدف الي ايحاء معاني الثورة في النفوس من الجديد عن طريق الاغاني الحماسية ورسم الابتسامة في وجهة الناس بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي .

وانتهت الفاعلية بترديد شباب الحزب ” نبني مصر القوية ، مصر بلدنا غنية مصر بلد النيل وهتفضل وسطية ، ماشيين مشوار طويل وهنوصل للحرية .