القوات المسلحة تهنئ المستشار عدلي منصور بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بعث الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى المستشار عدلي منصور رئيـس الجمهوريـة بمناسبـة الإحتفال بالذكرى الاربعين لنصر أكتوبر

كما بعث الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة للسيد رئيس الجمهورية بنفس المناسبة.وقد أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بالذكرى الاربعين لنصر أكتوبر المجيد .

> كما أصدر الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .

أ ش أ