برهامى بدمياط يدعو لإحترام الأزهر وحقن دماء المسلمين

أدى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية خطبة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة ميت أبو غالب فى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وذلك بناءً على دعوة من مجلس إدارة الدعوة السلفية بدمياط.

وكانت عنوان الخطبة “هذا هو الإسلام” حيث تناول برهامى فى معرض حديثه أهمية الأزهر كمرجعية إسلامية لها دورها المؤثر فى نقل تعاليم الإسلام لدول العالم كله وشدد على دور الأزهر فى بناء المجتمع الإسلامى وبناء مصر وضرورة احترامه وإبراز دورة فى نقل تعليم الإسلام الحنيف.

كما دعا إلى ضرورة حقن دماء المسلمين وأن تعود مصر لدورها الريادى بين دول العالم، مضيفاً أن الخلافات العقائدية والسياسية والدينية هى التى تهدم أى دولة مؤكداً أن مصر دولة وسطية.

كما تحدث برهامى على فضل الأيام التى نعيشها قبل استقبال عيد الأضحى المبارك وتناول فضل العشر الأوائل من ذى الحجة ودعا إلى الإقتداء بالرسول الكريم ونبذ الخلاف والعنف فى هذه الأيام الكريمة والتحلى بسلوكيات وتعاليم الإسلام الكريم .