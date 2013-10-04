مسيرات لمؤيدي الرئيس المعزول بالمنوفية تدعو للتظاهر في 6 أكتوبر

خرج المئات من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى عقب صلاة الجمعة بعدد من مدن ومراكز محافظة المنوفية تلبية لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية وجماعة الاخوان المسلمين للحشد والخروج فى مسيرات بجميع المحافظات لتنديد بما أسموه بالانقلاب العسكرى على الشرعية ودعوة المواطنيين لنزول بمظاهرات 6 أكتوبر.

انطلقت أولى المسيرات بالمئات بمدينة السادات من مسجد الرحمن بالمنطقة الحادية عشر وطافت المناطق السكنية الثامنة والسابعة مرددين هتافات “قول متخافشي العسكر لازم يمشي، يالي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه، صور ذيع السيسي خلاص بيضيع، يسقط يسقط حكم العسكر، سيسي يا سيسي مرسي رئيسي”.

وفى مدينة بركة السبع نظم العشرات من شباب الإخوان المسلمين وقفة أمام مسجد الكاشف عقب الصلاة رافعين صور الرئيس مرسى ومرددين هتافات مناهضة للفريق عبد الفتاح السيسى

وفى قرية الخطاطبة مركز السادات تظاهر العشرات من جماعة الاخوان المسلمين أمام المسجد الكبير بالقرية لمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة فى الرئيس المعزول محمد مرسى منددين بالاعتقالات فى صفوف جماعة الاخوان المسلمين على يد قوات الأمن مرددين هتافات “الشهادة للشهيد و البيادة للعبيد، يسقط يسقط حكم العسكر، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”.

كما نظم العشرات أطلقوا على أنفسهم “شباب ضد الانقلاب” سلسلة بشرية بطول طريق شعشاع بمركز أشمون رافعين لافتات” رابعة دى رمز الصمود عاش رجالة وماتوا أسود” .