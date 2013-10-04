أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مسيرات لمؤيدي الرئيس المعزول بالمنوفية تدعو للتظاهر في 6 أكتوبر

Google+ Print

السادات

خرج المئات من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى عقب صلاة الجمعة بعدد من مدن ومراكز محافظة المنوفية تلبية لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية وجماعة الاخوان المسلمين للحشد والخروج فى مسيرات بجميع المحافظات لتنديد بما أسموه بالانقلاب العسكرى على الشرعية ودعوة المواطنيين لنزول بمظاهرات 6 أكتوبر.

انطلقت أولى المسيرات بالمئات بمدينة السادات من مسجد الرحمن بالمنطقة الحادية عشر وطافت المناطق السكنية الثامنة والسابعة مرددين هتافات “قول متخافشي العسكر لازم يمشي، يالي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه، صور ذيع خلاص بيضيع، يسقط يسقط حكم العسكر، سيسي يا سيسي مرسي رئيسي”.

وفى مدينة بركة السبع نظم العشرات من شباب الإخوان المسلمين وقفة أمام مسجد الكاشف عقب الصلاة رافعين صور الرئيس مرسى ومرددين هتافات مناهضة للفريق عبد الفتاح السيسى

وفى قرية الخطاطبة مركز السادات تظاهر العشرات من جماعة الاخوان المسلمين أمام المسجد الكبير بالقرية لمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة فى الرئيس المعزول محمد مرسى منددين بالاعتقالات فى صفوف جماعة الاخوان المسلمين على يد قوات الأمن مرددين هتافات “الشهادة للشهيد و البيادة للعبيد، يسقط يسقط حكم العسكر، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”.

كما نظم العشرات أطلقوا على أنفسهم “شباب ضد الانقلاب” سلسلة بشرية بطول طريق شعشاع بمركز أشمون رافعين لافتات” رابعة دى رمز الصمود عاش رجالة وماتوا أسود” .

السادات2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية

السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية