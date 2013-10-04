«القاهرة السينمائى»: لائحة جديدة ولا جوائز مادية

كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 04-10-2013 08:12

إلغاء الجوائز المادية والاكتفاء بالأدبية.. أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته المقبلة المقرر انعقادها فى الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2014، وحسب الناقد سمير فريد، رئيس المهرجان، فإن مجلس إدارة المهرجان انتهى من اعتماد اللائحة النهائية التى تتضمن أيضاً إلغاء مسابقة الأفلام العربية ومسابقة حقوق الإنسان والاكتفاء فقط بالمسابقة الدولية. وقال «فريد»: «قمنا بإقرار البرامج الموازية وهى (السينما العربية) الذى تنظمه نقابة السينمائيين، و(أسبوع النقاد) الذى تنظمه جمعية نقاد السينما، وأخيراً (سينما الغد) الذى تنظمه معهد السينما، وستقوم كل جهة بوضع اللائحة الخاصة لكل قسم فيها وتشكيل لجان التحكيم». وعن تسويق المهرجان فى المهرجانات الدولية مثل «فينيسيا» و«كان» و«برلين» أكد أن ذلك مرهون بوجود تمويل يكفل إقامة جناح خاص بالمهرجان بشكل يليق به فى هذه المهرجانات المهمة، وفى حالة عدم توفير ذلك التمويل سيتم إلغاء الفكرة.

كان مجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى قد اجتمع فى بداية الأسبوع لاعتماد اللائحة الجديدة؛ حيث ضم ممثلين لكل من غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن السينمائية، وجمعية نقاد السينما، والمركز القومى للسينما، والمعهد العالى للسينما، وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى سبعة مخرجين، هم يسرى نصرالله، وأحمد ماهر، وسعد هنداوى، وأحمد عبدالله، وتهانى راشد، وهالة جلال، وماجى مرجان.