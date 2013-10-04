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"على الطريق" أحدث أفلام النجمة الفرنسية كاترين دينوف

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"على الطريق" أحدث أفلام النجمة الفرنسية كاترين دينوف "على الطريق" أحدث أفلام النجمة الفرنسية كاترين دينوف

كتب : أ ش أ الجمعة 04-10-2013 11:16

"على الطريق" هو أحدث افلام النجمة السينمائية الفرنسية كاترين دينوف، من إخراج إيمانويل بركوت، والذى من المتوقع أن تحصل النجمة على جائزة سيزار الفرنسية المماثله للأوسكار عن هذا الدور.

وتدور قصة الفيلم حول البطلة بيتى التى تأخذ سيارتها وتنطلق بها بعيدا عن أسرتها ومنزلها وحتى حبيبها، لتبحث عن الحرية التى فقدتها طوال 60 عاما، ولكى تلتقى بابنتها وحفيدها والتى قررت أن تعيش معهما حياة جديدة مختلفة عن حياتها المأسوية التى عاشتها قبل ذلك .

وكاترين دينيف ممثلة فرنسية ولدت فى عام 1943 وقد حصلت على جائزة الاوسكار كأفضل ممثلة فى عام 1980 مثلت اكثر من 130 فيلما وكان اول افلامها فى عام 1957 وتستعد لتصوير فيلمها الجديد الذى سوف يعرض فى 2014 تحت عنوان "ثلاثة قلوب".

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