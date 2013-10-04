تمديد قرار حظر التجوال في "نيالا" جنوب دارفور

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

مدد والي جنوب دارفور آدم محمود جار النبي، قرار حظر التجوال بمدينة نيالا- عاصمة الولاية - بجانب استمرار قانون الطوارئ، حتى يتم تأمين عودة الاستقرار والأمن للولاية لتعود لسابق عهدها.

وشدد والي جنوب دارفور، وفقا لصحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم، اليوم، على ضرورة الوجود الفاعل والمكثف لنقاط بسط الأمن الشامل، ووعد بالتعامل مع المجرمين بمنتهى الحزم والقوة.

ونوه جار النبي إلى استنفار كل القوات لتطبيق أمر الطوارئ - من السابعة مساء حتى السابعة صباحا - مشيرا إلى أن حادث السطو على قطار شرق دارفور، خلال الأيام الماضية، كان يستهدف خلق أزمة وندرة في البضائع لتقوم المظاهرات.

يذكر أن مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة من التظاهرات والاشتباكات مع رجال الشرطة، أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك على خلفية مصرع رجل أعمال شهير بالولاية، على يد مسلحين مجهولين، واتهم المواطنين الشرطة بالتخاذل وضعف الوجود الأمني.