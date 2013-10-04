Lily Collins وجه Lancôme الجديد

بعد Daria Werbowy، وEmma Watson، وJuliaRoberts، تنضمّ Lily Collins إلى المجموعة العريقة من الممثلات اللواتي كنّ وجوهاً لعلامة "لانكوم" Lancôme الفرنسية.

في الواقع، صدر إعلان يؤكد أنّ "كولنز" ستُصبح السفيرة الجديدة للعلامة، على أن تظهر أوّل حملة دعائيّة لها في شهر كانون الثاني/يناير 2014، للترويج لمجموعة المكياج "فرنش بالورينا" French Ballerina، أو راقصة الباليه الفرنسية.

وقد اعتبرت كولنز في بيان لها أنّه شرف لها اختيارها "لتمثيل دار لانكوم العريقة. فلطالما قدّرت الأهمية البالغة التي توليها العلامة للجمال والأناقة والرقي النابعة جميعها من الداخل".

وأضافت النجمة الشابة: "أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنّ إحدى العلامات الأكثر رقياً في العالم اختارتني لكي أكون من بين سفيراتها الملهمات. إنه فعلاً حلم يتحقق".

وقد تمثلت الإطلالة الأولى لـ"كولنز" على الشاشة الكبيرة في فيلم The Blind Side مع "ساندرا بولوك"، وسنراها قريباً على الشاشة في فيلمها الرومانسيّ الجديد Love, Rosie المقتبس من رواية Where Rainbows End .

وصرّح المدير العام لعلامة "لانكوم" Manager Françoise Lehmann بأنّ: "ليلي كولنز تجسّد الأنوثة التي تمثّل لانكوم بفضل رقيّها ونعومتها وشبابها. نحن مسرورون جداً بأن نبدأ التعاون مع ليلي التي تُضفي على لانكوم إشراقاً جديداً وشباباً لا مثيل له".