أكثر 4 مستحضرات استخداماً في أسابيع الموضة

تعتمد كواليس أسابيع الموضة على العديد من التحضيرات والخطوات الأساسيَّة التي تساهم في جعل إطلالات العارضات كاملة الأوصاف.

فالبشرة المخمليَّة والمكياج الفخم ما هما إلا نتاج عمل جاد ومستحضرات تجميل أساسيَّة كانت بمثابة الأبطال المجهولين في أسابيع الموضة، تلك المنتجات التي تجعل من خطوة تطبيق المكياج أكثر سلاسة وسهولة.

"سيِّدتي نت" يكشف لكِ عن أهم منتجات التجميل الأساسيَّة التي استُخدمت في أسابيع الموضة العالميَّة:

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1. الإسفنجة الورديَّة من "MAC"

شوهدت هذه الإسفنجة الورديَّة من "Mac" في كلِّ مكان في كواليس أسابيع الموضة العالميَّة. فما هو السبب؟؟

تساعد هذه الإسفنجة الصغيرة على مزج المستحضرات بانسيابيَّة شديدة بدايةً من الأساس وانتهاءً بالظِّلال، مروراً بأحمر الخدود، وبودرة العينين، وهي تعمل على مزج المكياج بسلاسة بعيداً عن حدوث أيّ تكتل أو خطوط دقيقة بالنِّسبة للأساس.



2. مرهم Lucas Paw Paw

ما هو هذا المرهم ذو الأنبوب الأحمر الذي ما أن وصل إلى كواليس أسابيع الموضة حتى تنقَّل بين معظم العارضات وخبراء التجميل؟؟

إنَّه مرهم علاج العديد من المشاكل كتشققات الشفتين وخشونة الجلد، إضافةً إلى أنَّه يضفي اللمعان الخفيف على الجلد.

3. BIODERMA

لقد كان غسول الوجه من BIODERMA العنصر الرئيسيّ خلف الكواليس لسنوات، وقد حقق نجاحاً باهراً منذ ذلك الوقت، وبحسب Michael Winner فهو يساعد على تهدئة البشرة المجهدة، ويزيل عنها كل آثار المكياج بلطف شديد.

4. ماء الورد من Heri tage Store

استعمل مستحضر Heritage Store Rosewater في كواليس أسابيع الموضة على وجوه معظم العارضات، سواءً قبل المكياج أو بعده، وذلك لإضافة القليل من الإضاءة على بشرتهنَّ.

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