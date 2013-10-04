رموز عائلات سوهاج يحشدون للتظاهر بميدان الثقافة في ذكرى نصر أكتوبر

كتب : خالد الغويط منذ 13 دقيقة

يكثف رموز العائلات والعمد والمشايخ بمحافظة سوهاج من جهودهم لحشد الأهالي للتظاهر في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وبميدان الثقافة بوسط المحافظة، وذلك للاحتفال بذكرى النصر مع رجال القوات المسلحة والشرطة المتواجدين بشوارع المحافظة، حيث تجري اتصالات مكثفة بين رموز تلك العائلات للترتيب لاحتفالات ضخمة مساء يوم السادس من أكتوبر.

وأكد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، لـ"الوطن"، أن هناك خطة وضعت لتأمين المنشآت الشرطية والحكومية والاقتصادية بالمحافظة، موضحا أن هناك تأمين تام لجميع دور العبادة وأنه سيتم الدفع بمزيد من رجال الشرطة والتشكيلات الأمنية والمجموعات القتالية بالشوارع التي سوف تشهد تظاهرات واحتفالات.