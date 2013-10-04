مباحث قنا تتوصل إلى قاتل ربة منزل بسبب وجود علاقة آثمة بينهما

كتب : رجب آدم منذ 10 دقائق

تمكنت تحريات المباحث من التوصل إلى قاتل ربة منزل بقنا، حيث تبين وجود علاقة آثمة بينهما، وألقت القبض عليه بقرية ولاد سرور التابعة لمركز قنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا تلقى اخطاراً من مركز شرطة قنا، أن المدعو م .م .م 68 سنة بالمعاش ومقيم بأولاد سرور أبلغ عن مقتل نجلته زوجة المدعو م .أ .م.

وأسفرت جهود البحث والتحريات توصلت أن القاتل هو م .ع .ح 25 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، ودافع الجريمة هو ارتباطة بالقتيلة بعلاقة آثمة، على الفور تم إلقاء القبض على المجني عليه، وخلال التحقيقات اعترف بارتكابة الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.