مصرع عاملين وإصابة سائق في تصادم سيارة نقل و"توك توك" بسوهاج

كتب : خالد الغويط منذ 9 دقائق

لقي عاملان مصرعهما، في تصادم سيارة نقل و"توك توك"، على الطريق الزراعي القاهرة أسوان دائرة مركز المراغة محافظة سوهاج، كما أصيب سائق التوك توك بإصابات بالغة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد حسين حامد مدير المباحث الجنائية، يفيد حدوث تصادم بين سيارة نقل و"توك توك" على الطريق الزراعي دائرة مركز المراغة ووجود متوفين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 11934 نقل سوهاج على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة أحمد قاسم زيدان 20 سنة عامل ويقيم بقرية الشيخ شبل دائرة المركز.

ونتج عن الحادث مصرع كل من عبد الرءوف محمد 20 سنة عامل وياسر عبد اللاه 30سنة من مستقلي التوك توك وإصابة قائد الدراجة النارية بكسر في الفك واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة برقم 10354 جنح مركز المراغة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتصرف.