الكاف يطلق تطبيق للهواتف الذكية يخص دوري أبطال إفريقيا

أعلن عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إطلاق أول تطبيق رسمي في تاريخ مسابقات الأندية الإفريقية للهواتف الذكية.

ويعمل التطبيق على الدور نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا، وخاص بنظامي "أندرويد" و"أبل".

وقال عمرو شاهين لـFilGoal.com يوم الجمعة: "التطبيق يتيح لمستخدميه خلق ملف شخصي، إذ يتمكنون من توقع نتيجة كل مباراة حتى بدايتها، كما سيكون هناك مسابقات للإجابة على بعض الأحداث الرئيسية".

وأضاف "هناك أسئلة عن الفرق واللاعبين وأصحاب أكبر قدر من الإجابات الصحيحة سيكونوا مؤهلين للفوز بجوائز من بينها ألواح رقمية، بطاقات لحضور الدور النهائي ذهابا وإيابا، وكرات "أديداس" الرسمية لمباريات لاكاف".

ويتوقع شاهين أن يحقق التطبيق نجاحا كبيرا في مصر خاصة بمشاركة الأهلي في نصف النهائي.

وأشار "مشاركة الأهلي ستلهب حماس مستخدمي الهواتف الذكية".

واختتم "يمكن تحميل التطبيق الجديد من على الموقع الرسمي للكاف وأبل ستور، وجوجل بلاي".