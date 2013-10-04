الليمون الحامض سرّ رشاقة Eva Mendes

تحرص النجمة الأمريكيّة Eva Mendes على شرب كوب من الماء الفاتر مع قليل من عصير الليمون الحامض كل صباح، ما ينعكس إيجاباً على رشاقتها.، فقد توصل العلماء في "المركز القومي للبحوث" إلى أن شرب عصير الليمون الحامض الطازج عند الإستيقاظ يومياً واتّباع حمية متوازنة لمدّة شهر ونصف الشهر يعملان على خفض الوزن بمعدّل نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام أسبوعياً.

"سيدتي نت" يطّلع من رئيس قسم الكيمياء الحيوية في كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور "جلال أعظم جلال" على فوائد الليمون الحامض على الصحّة ودوره في خفض الوزن:

يحتوي الليمون الحامض، على المكوّنات الرئيسة التالية:

_ الفيتامين "سي" C:تحدّد البحوث الغذائية الجرعة اليومية القصوى التي يستطيع الجسم امتصاصها من هذا الفيتامين بـ 20 ملليغراماً مقابل كلّ كيلوغرام من الوزن.ويؤدّي النقص في هذا الفيتامين إلى ظهور أعراض مختلفة، من بينها:الإحساس الدائم بالتعب وتراكم الدهون، إلا أنّ الجرعة المفرطة منه قد تسبّب أحياناً في ظهور طفح جلدي أو حدوث غثيان.

_ حمض "الليمونيك" Citric acid: تحتوي حبّة من الليمون الحامض على 7% من هذا الحمض.وقد ثبت أنه في خلال عمليّة الهضم، تقوم الغدد الصغيرة الموجودة في جدار المعدة بإفراز "أنزيمات" هاضمة تحلّل الأطعمة إلى جزئيات صغيرة، من أهمّها: "أنزيم البيبسين" Pepsin القادر على إذابة الزلال من الطعام في أثناء الهضم، ما يحسّن من امتصاص البروتينات والإستفادة منها في رفع معدّلات الإستقلاب الخلوي في الجسم.

_" البيوفلافونويد"Bioflavonoid: وفق بحوث "مركز مارين للوقاية الطبيّة"، ثبت أن الليمون الحامض غني بـ "البيوفلافونويد" التي تصنّف من بين أهم مضادات الأكسدة، كما أنها تعزّز عمل الفيتامين "سي".

_ "البكتين":تتكوّن أنسجة القشرة الخارجية لليمون الحامض من 30% من "البكتين" الذي يلعب دوراً رئيساً في الحدّ من ارتفاع معدّل "الكوليسترول" في الجسم، كما يمنح الشعور بالشبع ويدعم عمل البنكرياس ويحدّ من انسداد الشرايين، ما يعمل على تحسين الصحة والتخلّص من الدهون.

نصائح استوائية...

- ينصح بشرب الليمون الحامض مع الماء الفاتر كلّ صباح.

- يجب اختيار حبّات الليمون ذات اللون الأصفر اللمّاع، لأنّ ثماره الخضراء أو الصفراء الباهتة التي لم تنضج بعد عالية في حموضتها وضئيلة في نسبة الفيتامين "سي".

- أضيفي عصير الليمون الحامض إلى الصلصة، ما يساعد على الهضم.

- تناولي كوباً من عصير الليمون الصافي بدون سكر، قبل الفطور وقبل النوم، لتنظيف المعدة والأمعاء.

- يعالج الليمون الحامض المغلي مع قشره في الماء إضطرابات البول.

- استعملي عصير الليمون الحامض مع أنواع السلطة المختلفة، بدلاً من الخل الطبيعي.

- استخدمي الليمون الحامض البارد في علاج الطفح والتهاب الفم واللسان.

3 وصفات طبيعية لإحراق الدهون:

1- يُنقع قليل من الكمّون مع حبّة من الليمون الحامض مقطّعة إلى حلقات في 200 ملليلتر من الماء المغلي، ويدع هذا الخليط طوال الليل ويشرب بمجرّد الإستيقاظ على الريق.

2- تُعصر حبّة من الليمون في كوب من الحليب خالي الدسم (250 ملليلتراً)، ويحرّك هذا المزيج بالملعقة ويشرب صباحاً قبل الفطور.

3- يُنقع قشر 3 حبّات من الليمون الحامض في نصف لتر من الماء، ويدع هذا الخليط طوال الليل، ثم يضاف إليه بضع قطرات من عصير الليمون الطازج في الصباح، ويشرب قبل الفطور.

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