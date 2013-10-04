"إمام" يستقبل رئيس هيئة الكهرباء البحرينية لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد الخليفة الرئيس التنفيذى لهيئة الكهرباء والماء البحرينية لبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال إمام أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومن أهمها التعاون فى مجال العدادات الذكية والتدريب وقياس الكفاءة وتحسين الأداء والاختبارات، بالإضافة إلى مناقشة الربط الكهربائى بين الدول العربية كأحد صور التكامل الاقتصادى ما يؤدى إلى تكامل بين الأنظمة الكهربائية المرتبطة.

وأضاف الوزير، أن هناك تعاون بين البلدين من خلال مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجى الذى يضم الشبكات الكهربائية لدول البحرين، ـ السعودية، قطر والكويت والإمارات، لافتا إلى أنه تم مناقشة سبل دعم التدريب للكوادر البحرينية وخاصة فى مجال الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة.

جدير بالذكر أن الشيخ نواف قد قام بزيارة ميدانية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأشاد بالجهود التى يبذلها المركز والأداء الراقى له وأعرب عن سعيه لتكون كل دول الخليج أعضاء فى هذا المركز.