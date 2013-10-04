Justin Bieber يثير بلبلة بعد تسلقه سور الصين على أعناق حراسه

يستمر المغني الكندي Justin Bieber بإثارة الجدل خاصة بتصرفاته الطفولية والمتعجرفة، وآخر أعماله التي أثارت موجة من الإنتقادات كسر Bieber أعرق تقليد متبع خلال زيارة سور الصين العظيم.

ونشر الموقع الخاص الذي يتولى متابعة زيارة Bieber للصين صورا للنجم وهو على أكتاف حراسه، ما أثار موجة من الإنتقادات الساخرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإهانة للشعب الصيني خاصة أنّ ما قام به النجم يمثل اعتداء على ثقافة السفر والسياحة في الصين.

وطالب كنديون الأمم المتحدة بأن تتبنى جاستن بيبر وتريحهم منه.

يذكر أن Bieber أحيى حفلته في بكين يوم 29 أيلول على أن يحي حفلا ثانيا في داليان الأربعاء القادم.