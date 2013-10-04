ما الذي أثار موجة من الضحك في ستوديو "ستار أكاديمي"؟

بعد مضي أسبوع على انطلاق برنامج "ستار أكاديمي" على قناتي الـ"ال بي سي" الأرضية والـ "سي بي سي" المصرية، يبدو أن الحماسة في الستوديو زادت، لاسيما في أوساط الطلاب اللبنانيين، حيث بدأ جمهور "ستار أكاديمي" يعود إلى سابق عهده، كما في الحلقات السابقة التي عرفها البرنامج في مواسمه الزاهية.

توتر شقيق ماريا

برز واضحاً التوتر الذي ظهر على جوزف، شقيق ماريا، في الستوديو، بسبب وجود شقيقته في دائرة الخطر، إذ كان شبه متأكد من أن الجمهور لن يصوت لها كما يجب، بسبب المنافسة الشرسة التي يخوضها ضدها المشترك الكويتي، عيسى، ومنة من مصر. وكان جوزف يتوقع أن يكون لزملاء ماريا في الأكاديمية دور في نجاتها خلال التصويت، فكان ينصت إلى كلّ كلمة تغنّيها ماريا، بالرغم من كلّ الأجواء المتوترة المحيطة به، وشعوره بظلمٍ سيقع على شقيقته.

صابر وسعد معاً في الأكاديمية

تميز البرايم الثاني الذي أحياه النجم التونسي صابر الرباعي والفنان سعد رمضان بتعدّد اللوحات المبهرة التي استعين بها على المسرح، لاسيّما اللوحة العربية، إلى جانب استعانة المعدّين بعنزتين، ما أثار موجة من الضحك وسط الحضور، ملأت الستوديو، خلال المحطة الإعلانية، إضافة إلى اللوحة التي حصل فيها غسل للثياب. لكن حديثاً تردّد عن أنّ البرايم حمل بعض الملل، كون الأصوات لم تكن كما في الحلقة الأولى، أو بالأحرى لم يستطع أحد من المشتركين خطف الأضواء.

الهواتف في أيادي لجنة التحكيم

لوحظ انشغال الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم بهواتفهم في هذه الحلقة، إذ كان خليل أبو عبيد يسترق النظر إلى هاتفه في كلّ لحظة يتسنى له فيها ذلك، مثلما فعل كلّ من أليسار كركلا والملحّن هشام بولس، فيما كانت بيتي توتل دائمة النظر في مرآتها، ليصل الأمر بمديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان إلى إجراء مكالمة هاتفية، من دون أن تُعرف هوية الطرف الآخر!

صابر: كل ما يأتي من الله نفرح به

الفنان صابر اعتبر في حديث لـ"سيدتي نت" أنّ "برامج الهواة هي فرصة للمواهب لأن تنطلق في عالم الفن، وهي تعلّم الطالب الإصرار والتحدّي للوصول إلى تحقيق حلمه"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة المؤلفة من فنانين تكون بالأصل على دراية في ما يتعلق بالموسيقى والخبرة على المسرح، عكس الأساتذة الذين لا يملكون خبرة المسرح"، مشدّداً على أن اللجنة المؤلفة من نجوم تستقطب عدداً أكبر من الجمهور.

وعن حمل زوجته، وما يتمنّاه من ولد، أكان ذكراً أم أنثى، قال: "ما يأتي من الله نفرح به".

مفاجأة رنا لمنّة

والمفاجأة الكبرى التي تحصل لأوّل مرة في "ستار أكاديمي" هي تصويت المصرية رنا لصالح اللبنانية ماريا سركيس، وإطاحتها بابنة بلدها منّة، عند إعلان نتيجة من هم في دائرة الخطر؛ وهذا ما أدى إلى بقاء اللبنانية ماريا والسماح بعودتها إلى الأكاديمية، بعد أن أنقذ الجمهور عيسى المرزوقي من الكويت.

يذكر أنّه وبعد إعلان النتيجة، توجّه الفنان صابر وسعد إلى الأكاديمية، حيث بقي سعد لبعض الوقت مع الطلاب، فيما جلس صابر مع الطلاب بعد انتهاء البرايم حوالى الساعتين، ليغادر بعد ذلك، ولتلحق بهما المشتركة ماريا التي غادرت عند الساعة الثانية والنصف ليلاً متوجّهة إلى بلدها مصر، بعد انتهاء مشوارها في الأكاديمية.

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