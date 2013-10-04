أي رسائل يوجّهها زملاء شجون الهاجري لها عبر "سيدتي"؟

أثارت اعترافات النجمة الكويتية الشابة شجون الهاجري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بأنها لقيطة، عاصفة من التعاطف من قبل جمهورها وزملائها في الساحة الفنية المحلية والخليجية، فقد أعرب عدد من زملاء النجمة عن تعاطفهم معها، ووجهوا إليها رسائل تشجيع ودعم من خلال «سيدتي» التي هاتفت بعض المقربين من النجمة الشابة لاسيما زملائها في الساحة الفنية ومن شاركوها أعمالاً عدة. وكانت البداية مع الفنان حمد أشكناني ـ يعتبر من أقرب الفنانين لها ـ الذي قال: «شجون تدرك معزتها في قلبي ودعمي المستمر لها. فهي صديقة عزيزة وأخت قبل أن تكون فنانة وزميلة نقدرها جميعاً. وأقول لها إن الإنسان مهما تعرّض لضغوط، فهو يبذل قصارى جهده حتى لا يسقط. وأنا على قناعة أن لديها القوة لأن تواجه أي ضغوط وأن تعود ابتسامتها الجميلة على محياها من جديد، فهي حالة كويتية وخليجية خاصة. وبعد سنوات من الآن سيخلد اسمها في ذاكرة الفن الخليجي، شجون نحن معك وحولك».

النجمة بلقيس قالت: «شوجي أشعر أنها قريبة مني وتشبهني كثيراً خاصة في العفوية والتلقائية. وبعد أن التقيت بها وجدتها نفسها خلف الشاشة في البرامج والمسلسلات. وما قامت به من اعترافات عن حقيقة علاقاتها مع والديها جاء عندما شعرت أنها لم تجد أي شخص قريب منها يسمعها. ولهذا، لجأت لجمهورها والـ«فانز» الذين كان لهم موقف جميل ورائع من خلال مؤازرتها». وتداركت بلقيس قائلة: «إذا كنت في موقف ما لن أتوانى من الحديث مع جمهوري و«الفانز» بكل عفوية. وهذا ما قامت به شوجي». وزادت بلقيس: «شوجي بأمسّ الحاجة إلى الوقوف معها في هذه الفترة وأقول لها عبر «سيدتي» كل بيوت دول الخليج بيتك وكل أسر الخليج أسرتك. فأنت نجمة خليجية وعربية ولست كويتية فقط». وتابعت: «الفنان النجم يتعرّض كثيراً لضغوطات تفوق قدرته الاستيعابية. وسبق لي أن تعرضت لكثير من الضغوطات. ولهذا، أتفهم وأقدّر ما قامت به شوجي من اعترافات وصفها البعض بالجريئة عندما لجأت إلى جمهورها حتى «تفضفض» عمّا في داخلها، لأنه يبدو أنها لم تجد شخصاً قريباً منها يتفهم ماذا تريد أن تقول أو تنجح في إيصال رسالتها له». وخلصت بلقيس قائلة: «متى ما أرادت شوجي الحديث معي في أي مشكلة تعرضت لها ستجدني بإذن الله صاغية ومستمعة لأقصى حد».

الفنان والمنتج باسم عبد الأمير قال: «شجون الهاجري نجمة كبيرة وهي ابنة الكويت وجميعنا أهلها ومن حولها. وإذا طرقت باب أي منا فسيرحب بها ليستمع لها ويؤازرها في محنتها، وأقول لها: «نحن أمامك لنقف ضد أي شخص يسعى لعرقلة نجاحك. فلا تخشي شيئاً يا شوجي».

الكاتبة هبة مشاري حمادة أبدت تعاطفها مع الفنانة الشابة التي كانت بطلة أعمال عدة صاغتها هبة آخرها مسرحية «زين والوحش» التي قدمتها خلال عيد الفطر المنقضي. وقالت إن شجون حالة فنية فريدة والجميع يحبها والجمهور متعاطف معها وهي قادرة بإذن الله على تجاوز ظروفها حالياً.

أحلام تدعم شوجي

بينما بادرت النجمة الإماراتية أحلام بإعلان دعمها وتعاطفها مع النجمة الشابة شجون وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث قالت أحلام: «شجون أنت ابنة الخليج وليس الكويت فقط».

نثر خاص

الفنان الشاب محمد الحملي سرد نثراً ليؤازر صديقته التي شاركته منذ أيام مسرحية «درب السلامة» ضمن فعاليات مهرجان المسرح لشباب الخليج في دورته العاشرة، فقال: «بيدور فينا ونحقق أمانينا ولو الظروف كسرت فينا لنا رب يحمينا يبحر كل ما فينا ومن إحساس يجارينا ولو زحمة موانينا».

وكانت والدة شجون بالتبني قد وجهت لها رسالة تابعوا تفاصيلها في "سيدتي نت".