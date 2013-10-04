إسرائيل تسعى لمقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة الأولى في تاريخها

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، إن بلاده تسعى إلى الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في الفترة بين 2019 و2020.

وأضاف بروسور، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء رويترز، : “نسعى جاهدين من أجل الفوز، إذ كان ينبغي أن يحدث هذا فيما مضى”، مشيرًا إلى أنإسرائيل ستنافس ألمانيا وبلجيكا على المقعدين المخصصين لمجموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى.

وينبغي لإسرائيل أن تحصل على موافقة ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

جدير بالذكر أن المجموعات الخمس الإقليمية بالمجلس تقترح الدول المرشحة للفوز بالمقعد، لكن الانتخاب يتم في الجمعية العامة.

وكانت إسرائيل قبلت عام 2000 بشكل مؤقت ضمن مجموعة “دول غرب أوروبا ودول أخرى” التي تضم الولايات المتحدة، وفي عام 2004 أصبحت عضويتها في المجموعة دائمة.