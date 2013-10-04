وزير النقل : 300 مليون جنيه لتطوير مينائي الصيد والطور البحري بجنوب سيناء

اكد الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل ان الاشهر القليلة القادمة ستشهد تطوير ميناء طور سيناء البحري بتكلفة 250 مليون جنيه وميناء الصيد بتكلفة 50 مليون جنيه وسنبدأ في تنفيذ برامج التطوير والاليات وفق مخطط شامل قامت الوزارة بوضعه بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتحقيق مطالب ابناء المحافظة ،جاء ذلك خلال تفقد الوزير وبرفقته اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر

اضاف الوزير ان اعمال التطوير ستشمل انشاء رصيف كبير جديد مع تطوير الرصيف الحالي وانشاء ساحة كبيرة لتداول الحاويات وتطوير كافة وسائل الارشاد التي تسمح بدخول وخروج امن للسفن المتوسطة مشيرا الي ان ميناء طور سيناء سيكون مركزا واعد لاستقبال المراكب والحاويات للتجارة العالمية الذي يربط مصر بالدول العربية وليس قاصرا علي الاعمال البحرية البسيطة .

اوضح الوزير انه روعي في اعمال تطوير الموانئ علي مستوي الجمهورية ان يتم التصميم بتنوع لاستقبال احجام السفن المختلفة علي ان تستقبل بعض الموانئ سفن كبيرة الحجم واخري متوسطة والأخرى صغيرة مثل موانئ شرق بورسعيد والاسكندرية فهما يستقبلان سفن عملاقة .

وقال الوزير ان المواطن المصري سيشعر بالتغيير الحقيقي ويلمس جهود الحكومة للأفضل في المرحلة القادمة خاصة بعد التغيير الذي اعقب ثورة الثلاثين من يونيو ونحن كوزراء في الحكومة الحالية نبذل اقصي ما في وسعنا للمواطنين حتي اذا ما تركنا مواقعنا نترك افضل البرامج التنموية القابلة للتنفيذ الحقيقي وليس مجرد شعارات ولا كلام مكتبي .

من جانبه اكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ان تطوير مينائي طور سيناء البحري والصيد سيضع المدينة علي خريطة التجارة والسياحة العالمية خاصة بعد ان اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ طريق وادي حبران الذي يربط المدينة بسانت كاترين ليختصر المسافة ويوفر اكثر من 80 كيلو وهذا الطريق سيكون جاذبا رئيسيا للسياحة الدينية والتاريخية والبيئية .

واضاف فودة ان سوف يرافق سوف يتفقد مع وزير النقل موقع الجسر العربي الذى سوف يتم بين مصر والسعودية مارا بجزيرة تيران امام سواحل شرم الشيخ.

وقال حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر انه سوف يتم ادخال عبارة بحرية بين الغردقة شرم الشيخ عندما تنتعش الحركة السياحية.