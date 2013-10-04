محلب: لجنتان لإعداد دراستين إنشائية وأثرية عن الكنائس المحترقة

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيكلف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بمعاينة الكنائس المحترقة بقرية دلجا بالمنيا، وعمل دراسة إنشائية عنها، وتقديم الدعم الفنى المطلوب، كما ستتولى إدارة الاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب “قسم الآثار”، إعداد دراسة أثرية عن دير العذراء الأثرى الذى تم حرقه.

> وقال الوزير – خلال زيارته للكنائس المحترقة بقرية دلجا بالمنيا مساء أمس الخميس – لمستقبليه من رجال الدين المسيحى “جئت إليكم مواسيا، بصفتى مواطنا مصريا، قبل أن أكون وزيرا”، وتساءل : لماذا كل هذا الخراب، ولمصلحة من ؟

> وأوضح أنه أراد من الزيارة أيضا الاطمئنان على عودة الحياة الطبيعية للقرية، ووجود الخدمات المختلفة، قائلا: “رغم حزنى على كم الخراب الذى رأيته، أحمد الله على عودة الأمن والاستقرار، بل والحياة مرة أخرى للقرية”.

> وقام وزير الإسكان يرافقه محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بزيارة مركز شرطة ومجلس مدينة ديرمواس، اللذين تم الاعتداء عليهما، ثم توجها لزيارة محطة مياه مركز وقرى ديرمواس بجزيرة تل بنى عمران، والتى تخدم 23 قرية منها دلجا، وتبلغ تكلفتها 260 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية لمرحلتها الأولى 52 ألف م3 يوميا، وستسهم محطة مياه ديرمواس المرشحة فى تحسين الخدمة للقرى المستفيدة التى يتم خدمتها الآن بالآبار الارتوازية.

> وكلف الوزير الشركة المنفذة للمحطة بضغط العمل بالمشروع، وزيادة العمالة بالموقع، لينتهى العمل فى نهاية مارس المقبل، بدلا من يونيو، وبالفعل تم تغيير المواعيد فى الساعة الرقمية الموجودة بالموقع، بحضور الوزير لتعلن الساعة الرقمية انتهاء المشروع آخر مارس المقبل.

> وشدد محلب على أن هناك اهتماما كبيرا بالمشروعات التى قاربت على الانتهاء، حيث سنعطى لها دفعة قوية لتدخل الخدمة ويستفيد منها المواطنون.

> وخلال الجولة، أكد محافظ المنيا أنه تم حصر التلفيات التى حدثت فى قرية دلجا، وكذا المتضررين، وتم إرسال تقرير لوزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تحتم على المصريين أن يقفوا جميعا لرفع الضرر الذى وقع على إخوتهم المصريين فى قرية دلجا.