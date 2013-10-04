سنورس بالفيوم تنظم إحتفالية الأحد المقبل بذكرى نصر 6 أكتوبر



> قال الدكتور أحمد برعي السكرتير العام لحزب الوفد بالفيوم، أن مركز ومدينة سنورس سوف تقوم بتنظيم احتفالا رسميا وشعبيا بأعياد أكتوبر المجيدة وذلك يوم الأحد القادم أمام مجلس مدينة سنورس، مشيرًا إلى أن مجموعة تضم أحزاب الوفد والتجمع والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة تمرد قد اتفقت مع محمد سليمان رئيس مركز ومدينة سنورس علي تنظيم هذه الاحتفالية تحت رعاية مجلس المدينة وبمشاركة شعبية واسعة .

> وأكد أنه تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية للتحضير لهذه الاحتفالية حيث شكل رئيس المجلس لجنتين الأولي متعلقة بالجانب التنفيذي برئاسة رئيس المجلس نفسه والثانية بالجانب الشعبي برئاسة الدكتور أحمد برعي، وانه تم الاتفاق علي اقامة مسرح خشبي تقام عليه فقرات الاحتفال التي من المقرر ان يضم فقرات غنائية وطنية واناشيد لاحد الفرق الغنائية وكذلك فقرات شعرية لعدد من شعراء سنورس ومحاضرة دينية تتناول دور الجيش المصري وأهمية المحافظة عليه كما تشمل الاحتفالية مجموعة كبيرة من الاغاني الوطنية.

ومن المقرر ان يتم تكريم مجموعة من المحاربين القدماء من اهالي سنورس وكذلك تكريم ممثل القوات المسلحة ومأمور مركز شرطة سنورس اعترافا بجهودهم وتضحياتهم للحفاظ علي استقرار الوطن .