6 عطور زهريّة اختاريها هذا الشهر!

لأنك أنثى رقيقة وحسّاسة، اخترنا لك هذا الأسبوع اللون الزهري من العطور لأن اللون الزهري هو الأقرب إليك.

وعلى هذا الأساس اليك هذه النصائح التي تدلك على الطريق الصحيح لاختيار العطر المناسب لك ولشخصيتك كما يمكنك متابعة خطوات التعطّر الصحيحة.

تابعي هنا: حضّري بنفسك كريماً مرطِّب ومعطّر

اختيار الرائحة والعطر

- من الملاحظ أن كل امرأة تختار غالباً رائحة عطرها وفقا لشخصيتها ورائحة جسمها دون حتى أن تدرك ذلك. فما يعجبها في أكثر الأحيان يعكس شخصيتها. وتختلف رائحة العطر نفسه بين جسم وآخر، لذا من الأفضل عدم شراء العطر الذي تجدينه جميلاً على صديقتك دون أن تجربيه على نفسك.

- حين تتسوقين، لا تشمي أكثر من ثلاثة أو أربعة عطور لكي لا يختلط الأمر عليك.

- ستتغير رائحة العطر بعد عدة دقائق من وضعه، لذا انتظري بعض الوقت قبل اتخاذ قرارك.

نصائح مهمة جداً:

ضعي العطر على بشرتك ونقاط النبض فقط. اتركيه يجف بشكل طبيعي. لا تفركي رسغيك معاً، فهذا يغير ويضعف رائحة العطر.

-تجنبي استخدام العطر بالقرب من الوجه أو وراء الأذنين. فالعطر لا يدوم كثيرا في هذه المناطق كما أنه سيسبب جفاف بشرتك.

-كي تدوم الرائحة فترة أطول، ضعي نفس الرائحة على شكل طبقات، فهناك الكثير من الروائح التي تأتي على شكل صابون استحمام وجل ولوشن للجسم، وإذا وضعت عطر من نفس الرائحة بعد استخدام هذه المنتجات سيدوم لفترة أطول، ربما من ست إلى ثماني ساعات.

- لتجنب البقع والتلون، لا تضعي العطر على الملابس أو المجوهرات. دعيه يجف قبل ارتداء الملابس. فبعض العطور بلونها القاتم تكون أكثر احتمالا لترك بقع على البشرة، لذا احذري عند ارتداء الملابس التي لا يمكن تنظيفها إلا بالتنظيف الجاف ولا يمكن غسلها بعد كل مرة ترتدينها بها.

- اتبعي قواعد تخزين العطور الصحيحة، فالعطور تصبح أغمق مع مرور الوقت والتخزين غير الصحيح.

- لا تضعي العطور القوية في المكتب ومكان العمل. فبعض الأشخاص يعانون من حساسية للعطور وقد يعانون من الصداع ونوبات الربو، لذا ضعي القليل من العطر الخفيف.

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