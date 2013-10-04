قائد قوات حرس الحدود: أسلحة ومعدات جديدة لتأمين قناة السويس وسيناء

قال اللواء أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود، إنه تم تجهيز قوات حرس الحدود بأحدث الأسلحة والمعدات لتأمين جميع الحدود بطول 6000 كيلو متر، خاصة منها المجرى الملاحي لقناة السويس وسيناء.

وأكد «إبراهيم»، في لقاء مع المحررين العسكريين، أنه تم خلال الفترة منذ يناير من عام 2011 اكتشاف وتدمير 1055 نفقًا داخل مدينة رفح مع قطاع غزة، منها 794 نفقًا منذ يناير الماضي حتى الآن.

وأضاف أن قوات الحرس بدأت بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمخابرات الحربية في تنفيذ منظومة تأمين كاملة ممتدة على خط الحدود البرية الشمالية الشرقية «سيناء»، بطول 13.3 كيلومتر، والساحلية بمواجهة 18 كيلومترًا، يتم من خلالها استخدام أجهزة حديثة للكشف عن مكان النفق والتعامل معه بالتنسيق مع عناصر المهندسين العسكريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدميرها.

وأشاد قائد قوات حرس الحدود بالعلاقة الوطيدة مع أهل سيناء، مشيرًا إلى العون الدائم الذي يقدمة عواقل وشيوخ القبائل هناك، والتنسيق المستمر في مختلف الموضوعات المتعلقة بمهام حرس الحدود، قائلًا: «من منطلق هذه العلاقة الوطيدة، فإنه تجرى حاليًا أعمال حصر لأصحاب البيوت المتضررين والمستحقين فقط من أعمال التطهير داخل مدينة رفح على خط المواجهة مع قطاع غزة، بهدف إقامة منطقة آمنة تكون مكشوفة أمام قوات حرس الحدود، للوصول إلى أقصى درجات التأمين على الحدود».

وأكد صدور التعليمات الخاصة من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع، بتعويض أصحاب المنازل المتضررة، إما ماليًا أو ببناء منازل جديدة وحديثة لهم في أمكان أخرى.

وشدد على دور قوات حرس الحدود في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، على مدار الأربع والعشرين ساعة، من خلال الدوريات الراكبة والمترجلة واللنشات ووسائل المراقبة النهارية والليلية، لتحقيق السيطرة الكاملة على المجرى الملاحي للقناة، بخلاف تمركز نقاط التفتيش، والمراجعة على جميع المعدات والمعابر المجهزة بأحدث الأجهزة عن المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

وأشار قائد قوات حرس الحدود إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت منذ يناير 2011 حتى الآن من ضبط 195 صاروخًا وكمية من الذخيرة والمتفجرات بإجمالي 3 ملايين طلقة مختلفة الأنواع و240 ألف كيلوجرام من المخدرات ما بين حشيش وأفيون وبانجو وهيروين، بخلاف 70 مليون قرص مخدر قيمتها الإجمالية نحو نصف مليار جنيه.

كما تم خلال الفترة نفسها ضبط خمسة آلاف فرد متسلل في هجرة غير شرعية، و5500 من وسائل معدات التهريب ما بين عربات ودراجات بخارية وعائمات ولوادر، بخلاف ضبط 800 جهاز تنقيب عن الذهب بما يوازي 20 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية تقدر قيمتها بمبلغ مليار جنيه.