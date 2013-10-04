محافظ أسوان: سيتم نقل تعامد الشمس على رمسيس مباشرة عبر شاشات بميادين المانيا

التقى اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بأعضاء الوفد السياحى الإعلامي الألماني بحضور محمد جمال مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بألمانيا ، ومحمد نظمي مدير الشركة المنظمة للرحلة ، وعبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان .

أكد المحافظ علي أن مصر ستظل دائماً واحة للأمن والأمان وأن المصريين في هذه المرحلة الانتقالية قادرين بإرادة حرة علي بناء دولة ديمقراطية ومدنية حديثة تشرق فيها شمس الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ، مشيراً إلي دور ألمانيا كدولة صديقة في تفهم حقيقية الأوضاع الأمنية المستقرة في مصر وهو الذي ساهم في قيام 12 دولة برفع الحظر عن زيارة المقاصد السياحية المصرية ومنها ألمانيا .

وأضاف مصطفي يسري بأن الصداقة بين الشعوب هي الباقية ، ونحن كمصريين نقدر الرقي الحضاري للشعب الألماني وإرادته الحديدية وإصراره علي الوقوف بجانب الشعب المصري في هذه المرحلة الانتقالية ، لافتاً إلي أنه سيتم نقل الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل مباشرة للشعب الألماني من خلال شاشات عرض في الميادين هناك ، وتابع بأن ذلك يتواكب مع تنظيم رحلات طيران شارتر أسبوعية من 6 مدن ألمانية إلي الأقصر وأسوان طوال فصلي الشتاء والصيف .

ومن جانبه أشاد هانز بيتر جون عميد الصحفيين بالعاصمة برلين بحسن الاستقبال المتميز والحفاوة الكبيرة التي قدمت للوفد الإعلامي الألماني خلال زيارتهم لأسوان والتي تأتي متواكبة مع احتفال كل من أسوان بيوم السياحة العالمي ، وألمانيا بعيد الوحدة الألمانية ، بمناسبة مرور 24 عاماً علي الوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية ، مؤكداً علي أنهم خلال زيارتهم لمصر رأوها بقلوب مفتوحة ، وهو الذي أكدته نسبة التصويت بين أعضاء الوفد والتي جاءت لصالح ضرورة تكرار الزيارات لمصر وخاصة أسوان .

وأكد ” هانز ” أننا كإعلاميين وصحفيين لم تبهرنا فقط مشاهدة المعابد والمتاحف والمعالم السياحية ، ولكن أبهرنا أيضاً حفاوة المصريين بنا في كل مكان ، وخاصة الجولات الحرة داخل السوق السياحي بمدينة أسوان حيث كانوا في غاية الود والترحاب في التعامل معنا ، ومنهم أصحاب البازارات الذين قدموا لنا معروضاتهم كهدايا مجانية .

ووجه عميد الصحفيين ببرلين الشكر لمحافظ أسوان والمسئولين في السياحة والأمن علي جهودهم لتقديم كافة التسهيلات للتعرف من قرب عن الأوضاع الأمنية المستقرة في هذا المقصد السياحي الهام .