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مجموعة خاصة بالمناسبات من تصميم Moe Shour

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مجموعة خاصة بالمناسبات من تصميم Moe Shour مجموعة خاصة بالمناسبات من تصميم Moe Shour

في مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2013-2014 بعنوان Once upon a dress قدم المصمم Moe Shour تشكيلة واسعة من الفساتين التي تميزت بألوانها المتوهجة وقصاتها الجريئة، وبطابعها الأرستقراطي.
اعتمد المصمم على أقمشة الأورغنزا التي تمنح التصاميم حجماً أنيقاً، بالإضافة الى اعتماده على أقمشة حساسة مثل التول والدانتيل، فضلاً عن استخدام أقمشة الـ "غيبير". وتضمنت المجموعة فستان زفاف واحد، برز بألوان متدرجة من الأبيض والعاجي، وتميز بقصّة عصرية غير تقليدية، بدا قصيراً من الجهة الأمامية، وطويلاً من الخلف، أما من منطقة الصدر، فانسجم مع المجموعة بالقبة على شكل V، وقد امتزج فيه قماش الـ "غيبير" والدانتيل الفرنسي بلوحة ساحرة، ازدادت تألقاً بأحجار كريستال دائرية، فضلاً عن تزيينه بورود نافرة من الـ "غيبير".
إليك صور من مجموعة Moe Shour، اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها.

 

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