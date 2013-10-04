ارتدي قميصك الأبيض على طريقة النجمات

من النادر جداً، بل ومن غير الممكن، أن تخلو خزانة من قميص أبيض مهما كان تصميمه. فهذه القطعة أساسية لإطلالات عدة، كما أنها عملية جداً. وما يجعلها قطعة مرغوبة، هو إمكانية ارتدائها بأنماط مختلفة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك ارتداء القميص الأبيض مع بذلة سوداء أو سروال أسود لإطلالة رصينة ورسمية، شبيهة بإطلالة "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham و"جيسيكا بيال" Jessica Biel. كما بإمكانك الحصول على إطلالة أنثوية وكلاسيكية، عندما ترتدين قميصك الأبيض مع تنورة سوداء بقصة مستقيمة كالتي اختارتها كل من "آيمي آدمز" Amy Adams و"إيفا مانديز" Eva Mendez. ولحضور مناسبة هامة أو زفاف بقميص أبيض، اختاري له سروالاً أو تنورة مرصّعة بالباييت كالتي ارتدتها "جيسيكا ألبا" Jessica Alba فبدت إطلالتها فخمة.

أما إذا كنت من اللواتي يفضّلن الإطلالات العصرية والشبابية، فخيارك الأمثل مع قميصك الأبيض هو الجينز بمختلف ألوانه، كما فعلت "هايدي كلوم" Heidi Klum التي اختارته أزرق فاتحاً، وكذلك "جينيفر غارنر" Jennifer Garner، فظهرت إطلالتاهما منعشة وشبابية. فيما اختارت العارضة "كارا ديليفيني" Cara Delevingne جينزاً أسود لتمنح إطلالتها لمسة من الهدوء.

ويبقى أمامك خيار الإطلالة الجريئة بالقميص الأبيض، حيث يمكنك أن ترتديه مع سروال أو تنورة من الجلد كما فعلت كل من "نيكول ريتشي" Nicole Richie، أو مع شورت قصير كالذي اختارته "ريز ويذرسبون" Reese Witherspoon.

فأي إطلالة تفضلين بقميصك الأبيض؟

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