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تعرّفي الى مجموعة Lacoste لصيف 2014

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تعرّفي الى مجموعة Lacoste لصيف 2014 تعرّفي الى مجموعة Lacoste لصيف 2014

قدّمت علامة "لاكوست" Lacoste مجموعة أزياء ربيع وصيف 2014 بأسلوب يجعلها تليق بالمناسبات الصباحية والمسائية في آن معاً، لاسيما من حيث التصميم المسترسل الذي تتميز به الفساتين والملابس الخارجية، والقصات الغنية بالتفاصيل الدقيقة التي تتصف بها السترات القصيرة وقمصان البولو، والأناقة الراقية ذات الطابع الرياضي التي تتفرد بها مجموعة الملابس الرجالية. وقد تم إدخال اللون الأبيض الفاتح على لوحة الألوان الكلاسيكية التي تميزت بها علامة لاكوست، بالإضافة الى لمسات من اللونين الأزرق والأخضر، في حين استخدم اللون الأحمر بأسلوب إبداعي لابتكار درجات مختلفة من اللون الوردي، وكذلك استخدم اللون البني الطيني والبيج المائل إلى الوردي.
كما تم استخدام تطريزات من قماش "بيتي بيكيه" لإضفاء الخداع البصري الجذاب، بينما أضاف نسيج الكريب جيرسي لمساته الناعمة، واستخدمت أيضاً خامات مثل القطن المصقول، والتريكو المصنوع يدوياً، وجلد السويد ذو الأطراف غير المدبوغة، بالإضافة إلى الأورجانزا المصنوعة من النايلون فائق والتي تتميز بمزيج رائع من المتانة الفائقة والنعومة المدهشة.

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