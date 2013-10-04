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«العفو الدولية»: 210 قتلى و800 ناشط معتقل فى ثورة السودان

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«العفو الدولية»: 210 قتلى و800 ناشط معتقل فى ثورة السودان «العفو الدولية»: 210 قتلى و800 ناشط معتقل فى ثورة السودان
مظاهرات ضد «قطر» أمام سفارة «الخرطوم» بالقاهرة

كتب : محمد حسن عامر وبهاء الدين محمد ووكالات الجمعة 04-10-2013 07:56

قالت منظمة العفو الدولية، فى تقرير لها، إنّ «قوات الأمن السودانية اعتقلت على الأقل 800 من النشطاء والصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما تشير تقارير إلى أن هناك أكثر من 200 قتيل»، ونقلت المنظمة عن اتحاد الأطباء السودانيين، أن حصيلة الضحايا تجاوزت 210 قتلى فى الخرطوم فقط، مشيرة إلى أن معظم الوفيات التى سجلت فى المستشفيات جاءت بسبب طلقات نارية بالرأس والصدر. وتظاهر عشرات السودانيين أمام سفارة الخرطوم بالقاهرة أمس احتجاجاً على قمع نظام البشير للمتظاهرين، والدعم القطرى الذى تلقاه النظام مؤخراً بقيمة مليار دولار، وقال حمور زيادة، الروائى المقيم بالقاهرة إن الدوحة اختارت استعداء الشعب السودانى.

وعلى الصعيد الميدانى، قرر ناشطون تنظيم اعتصامات فى 3 ميادين فى الخرطوم، أمس، وأعلن ناشطون، من بينهم مجموعة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعى أماكن الاعتصام فى 3 ميادين، وهى: ميدان الرابطة بمدينة الخرطوم بحرى، وميدان فى منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، وميدان فى منطقة أطلق عليه اسم الناشط صلاح السنهورى، الذى قتل فى الاحتجاجات فى منطقة برى شرق العاصمة. واعتقلت قوات الأمن السودانية دالية الروبى، الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعى وتعمل موظفة فى البنك الدولى فى السودان، بحسب ما أفاد زوجها، أمس الأول، وعبر سيمون فريزر، المسئول فى الخارجية البريطانية، عن قلق بلاده إزاء «العدد الكبير للاعتقالات، خصوصاً مع وجود عدد كبير من الصحفيين والناشطين»، فيما أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى الانسحاب من ، رفضاً لقمع المتظاهرين. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومى، إبراهيم الأمين، إنّ «الولايات المتحدة لا تريد إسقاط نظام البشير، لأن مصالحها مع هذا النظام.

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