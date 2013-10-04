قنصل مصر بجدة: السعودية ستواجه «بوسترات رابعة» بحزم

وصول 22 ألفاً و725 حاجاً إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.. وأول حالة وفاة بين المصريين

كتب : محمد بركات الجمعة 04-10-2013 08:13

قال السفير عادل الألفى، قنصل مصر العام بجدة، إن السلطات السعودية لن تسمح بأى فعاليات أو أنشطة سياسية خلال موسم الحج الجارى، مشددا على أنها حذرت من أنها ستقابل أية أفعال من ذلك القبيل بكل حزم وحسم، وفقا للقانون السعودى.

وأضاف «الألفى» فى مؤتمر صحفى بجدة عقده بحضور اللواء مصطفى بدير، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، رئيس بعثة حج القرعة، بالبعثة الإعلامية بالمدينة المنورة، أنه بشأن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول دعوة تنظيم الإخوان إلى لصق نصف مليون بوستر مطبوع عليها شعار رابعة العدوية على جبل عرفات يوم عرفة، فإن السلطات السعودية قد حذرت من استغلال موسم الحج لأى فعاليات أو أنشطة سياسية، مؤكدة أنها ستقابل مثل تلك الأفعال بكل حزم وحسم ودون تهاون.

ونفى قنصل مصر العام بجدة ما تردد عن وجود تنسيق بين بعض أفراد الجالية المصرية بالسعودية وتنظيم الإخوان لطبع تلك البوسترات، مؤكدا أن جميع أفراد الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية على قدر كبير من المسئولية والوطنية، وليست لديهم أى معرفة بتلك الدعاوى المغرضة. وفيما يتعلق بقرار السلطات السعودية هذا العام بتخفيض نسبة الحجاج بنسبة 20%، أكد السفير «الألفى» أن قرار السلطات السعودية لم يكن مفاجئا؛ حيث تم التمهيد له من خلال اللقاءات العديدة التى جمعت المسئولين السعوديين ومسئولى الحج بالوزارات المصرية المعنية، لأنه كانت هناك نية بإجراء ذلك التخفيض على مستوى بعثات جميع الدول، وتخفيض نسبة حجاج الداخل بحوالى 50%، نظرا للتوسعات التى تجريها السلطات السعودية بالحرم المكى الشريف، واقتصار الطواف على صحن الكعبة والكوبرى الجديد الذى أقيم بالصحن، وهو ما يمثل خطورة على حياة ضيوف الرحمن إذا لم يتم تخفيض الأعداد. وقال اللواء مصطفى بدير، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، رئيس بعثة حج القرعة، إنه تم وصول 22 ألفاً و725 حاجاً إلى الأراضى المقدسة حتى الآن لأداء فريضة الحج.

وأوضح اللواء بدير لـ«الوطن» أن 11 ألفاً و200 حاج من بعثة القرعة وصلوا إلى المملكة العربية السعودية حتى الآن، بواقع 7794 حاجاً بمكة المكرمة، و3406 حجاج بالمدينة المنورة، و6410 حجاج من بعثة السياحة، بواقع 4260 حاجاً بمكة المكرمة، و2150 حاجاً بالمدينة المنورة، و5110 حجاج من بعثة التضامن، بواقع 950 حاجاً بمكة المكرمة و4165 بالمدينة المنورة.

وحول الأوضاع الصحية للحجاج، أعلن اللواء بدير عن أول حالة وفاة بين صفوف حجاج البعثة المصرية هذا العام، مشيراً إلى أنها لحاجة من بعثة القرعة بالمدينة المنورة، وأنها توفيت إثر إصابتها بغيبوبة كبدية، وتم أخذ موافقة أهليتها بالبلاد لدفنها بالبقيع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى 5 حجاج يتلقون العلاج بالمستشفيات، وهم حاج من بعثة القرعة بالمدينة المنورة، و3 آخرون بمكة المكرمة، بالإضافة إلى حاج من بعثة التضامن بمكة المكرمة.

وأعلن «بدير» عن عدد من الخدمات المتميزة التى نجحت بعثة القرعة فى تقديمها للحجاج لأول مرة هذا العام، ومن بينها تحسين منظومة النقل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة من خلال التعاقد مع شركة نقل كبرى لنقل الحجاج بواسطة حالات حديثة موديل 2013، واختيار أماكن إقامة للحجاج بالمنطقة المركزية، سواء بمكة المكرمة، أو بالمدينة المنورة لإتاحة الفرصة لهم بأداء الصلوات الخمس داخل المسجد النبوى والحرم الكى الشريف.